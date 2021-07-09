РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:21, 09 Июль 2021 | GMT +6

    Работу двух речных пассажирских судов приостановили в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Инспекция транспортного контроля столицы приостановила эксплуатацию двух судов, осуществляющие пассажирские и туристические перевозки, курсирующих по реке Есиль в черте г. Нур-Султана. Это Астана 0731 РС вместимостью 45 пассажиров и Есіл 0762 вместимостью 70 пассажиров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    «По итогам контрольного осмотра, проведенного 3 июля 2021 года, выявлены грубые нарушения правил эксплуатации судов. При осмотре пассажирских судов отсутствовали основные судовые документы: о прохождении аттестации лиц командного состава судов и санитарно-эпидемиологическое заключение о готовности судна к перевозке людей», - сообщили в МИИР.

    Аттестация лиц командного состава судов – процедура, подтверждающая уровень знаний, необходимых для управления судном, обеспечения безопасности пассажиров, поддержания судна в технически исправном состоянии и мер защиты окружающей среды.

    До устранения выявленных нарушений эксплуатация данных речных судов запрещена.

    Как сообщили в пресс-службе ведомства, 5 должностных лиц ГККП ПХ «ЖАСНУР» и ТОО «Судоходная компания «Есіл-Астана», которым принадлежат суда, привлечены к административной ответственности и, согласно законодательству, оштрафованы на 5 МРП за допущенные повторные нарушения установленных правил эксплуатации пассажирских речных судов.

    В прошлую навигацию инспекторами была запрещена эксплуатация 11 речных судов (в их числе Астана 0731 РС и Есіл 0762) за наличие утечек топлива из машинного отделения, неправильное ведение судовых документов, отсутствие некоторых из них, а также за необеспечение круговым обзором места рулевого управления.

    «Комитет транспорта МИИР РК выступает за неукоснительное исполнение установленных требований эксплуатации, и просит очевидцев нарушений правил безопасности на водном транспорте, сообщать о них по круглосуточному телефону доверия Ситуационного центра Комитета транспорта 8(7172)98-35-35. Фото и видео материалы можно направлять на What’sApp: 8-708-088-08-00», - говорится в сообщении МИИР РК.


    Теги:
    Транспорт Другие государственные органы Астана МИИР РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:00
    Мини-трактор своими руками собрал сельчанин из ЗКО
    Сегодня, 08:43
    20 многопрофильных больниц с привлечением частных инвестиций могут построить в Казахстане
    Сегодня, 08:24
    Первые комплекты наград разыграют на Азиаде по гребле
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!