Работу двух речных пассажирских судов приостановили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Инспекция транспортного контроля столицы приостановила эксплуатацию двух судов, осуществляющие пассажирские и туристические перевозки, курсирующих по реке Есиль в черте г. Нур-Султана. Это Астана 0731 РС вместимостью 45 пассажиров и Есіл 0762 вместимостью 70 пассажиров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

«По итогам контрольного осмотра, проведенного 3 июля 2021 года, выявлены грубые нарушения правил эксплуатации судов. При осмотре пассажирских судов отсутствовали основные судовые документы: о прохождении аттестации лиц командного состава судов и санитарно-эпидемиологическое заключение о готовности судна к перевозке людей», - сообщили в МИИР.

Аттестация лиц командного состава судов – процедура, подтверждающая уровень знаний, необходимых для управления судном, обеспечения безопасности пассажиров, поддержания судна в технически исправном состоянии и мер защиты окружающей среды.

До устранения выявленных нарушений эксплуатация данных речных судов запрещена.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 5 должностных лиц ГККП ПХ «ЖАСНУР» и ТОО «Судоходная компания «Есіл-Астана», которым принадлежат суда, привлечены к административной ответственности и, согласно законодательству, оштрафованы на 5 МРП за допущенные повторные нарушения установленных правил эксплуатации пассажирских речных судов.

В прошлую навигацию инспекторами была запрещена эксплуатация 11 речных судов (в их числе Астана 0731 РС и Есіл 0762) за наличие утечек топлива из машинного отделения, неправильное ведение судовых документов, отсутствие некоторых из них, а также за необеспечение круговым обзором места рулевого управления.

«Комитет транспорта МИИР РК выступает за неукоснительное исполнение установленных требований эксплуатации, и просит очевидцев нарушений правил безопасности на водном транспорте, сообщать о них по круглосуточному телефону доверия Ситуационного центра Комитета транспорта 8(7172)98-35-35. Фото и видео материалы можно направлять на What’sApp: 8-708-088-08-00», - говорится в сообщении МИИР РК.