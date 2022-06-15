15 Июня 2022 18:25

Работу ЦОНов предлагают сократить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На портале Открытые НПА опубликован проект приказа Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, согласно которому вносятся изменения в график работы Центров обслуживания населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно новым изменениям планируется, что прием заявлений и выдача готовых результатов государственных услуг будет осуществляться через Государственную корпорацию с понедельника по пятницу включительно, с 9:00 до 18:00 часов, без перерыва. А дежурные отделы обслуживания населения Государственной корпорации будут работать с понедельника по пятницу включительно, с 9:00 до 20:00 часов, и в субботу, с 9:00 до 13:00 часов, кроме праздничных и выходных дней согласно Трудовому кодексу РК от 23 ноября 2015 года.

При необходимости прием заявлений и выдача готовых результатов государственных услуг осуществляется через дежурные отделы обслуживания населения Государственной корпорации с понедельника по пятницу включительно, с 18:00 до 20:00 часов, и в субботу, с 9:00 до 13: 00 часов, кроме воскресенья, праздничных и выходных дней согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года.

Сейчас ЦОНы работают с 9:00 до 20:00 часов без перерыва, кроме воскресенья и праздничных дней.

В ведомстве подчеркивают, что сокращение рабочего графика и внедрение дежурных ЦОН положительно скажется на экономии бюджета за коммунальные услуги.

По информации МЦРИАП, по состоянию на январь 2021 года по РК штатная численность работников отделов по обслуживанию населения составляла 8 967 единиц. На сегодня штатная численность операторов составляет 8 379 единиц, фактически – 7 062 единицы.

«Планируется сокращение численности работников Государственной корпорации на 30%. На практике переход на рабочий график с 9:00 до 18:00 часов показывает положительную динамику, позволяет перевести работников на односменный график работы и внедрить систему сдельной оплаты труда и, как результат, обеспечить высокую работоспособность», - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем, в министерстве пояснили, что имеется ряд дополнительных каналов по предоставлению государственных услуг, с помощью которых можно получить государственные услуги, не обращаясь в отделы по обслуживанию населения.

Например, портал «электронного правительства» «egov.kz», мобильное приложение «egovmobile», мобильное приложение «ЦОН» с помощью которого можно получить некоторые виды государственных услуг посредством видеозвонка).

Проект приказа опубликован сегодня, 15 июня. Публичное обсуждение продлится до 29 июня этого года.



