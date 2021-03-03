Работу Центра компетенций презентовали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках акции «30 добрых дел» Управление образования города Нур-Султана в рамках проекта «Жас маман» презентовало работу Центра компетенций при колледже общественного питания и сервиса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Гостям презентовали площадку кулинарной студии по гастрономическому набору молекулярной кухни с участием выпускников колледжа, практический модуль кейтеринг (catering) - рыночный сегмент маркетинга по ресторанному сервису и мастер-классов «Современная подача арт-кофе» по барному делу.

Эти площадки оснащены современным техническим оборудованием в рамках проекта «Жас маман», стартовавшего в 2020 году.

Отметим, программа «Жас маман» направлена на улучшение сферы занятости, системы технического и профессионального образования по принципу «100/200». Иными словами, подготовка специалистов осуществляется по 100 наиболее востребованным профессиям на базе 200 модернизированных учебных заведений.

В 2020 году в рамках республиканского проекта модернизированы 3 столичных колледжа (Высший колледж «ASTANA POLYTECHNIC», Колледж общественного питания и сервиса, Профессионально-технический колледж), модернизированы 5 мастерских и 5 лабораторий средне-специальных учебных заведений. В текущем году планируется оснащение современным оборудованием 5 колледжей (Строительно-технический, Технический, Технологический колледжи, Колледж сервиса и туризма, Высший колледж транспорта и коммуникаций).