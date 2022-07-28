Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Работой каких госслужб не удовлетворены жители РК - исследование
28 Июля 2022 12:27

Работой каких госслужб не удовлетворены жители РК - исследование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Среди всех госслужб удовлетворительную оценку от более чем половины казахстанцев получили только скорая помощь и пожарные, неудовлетворительно чаще всего оценивали работу полиции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Согласно исследованию удовлетворенности качеством государственных услуг БНС АСПиР РК, казахстанцы оценивают уровень оказания госуслуг выше, чем годом ранее.

Так, доля казахстанцев, вполне удовлетворенных качеством услуг, оказываемых центрами скорой медицинской помощи, составила 54,6%, пожарной службой - 50,2%.

При этом доля казахстанцев, удовлетворенных качеством услуг, оказываемых полицией, составила 43,7%, госкорпорацией «Правительство для граждан» - 43,3%, налоговой службой - 43%, другими госслужбами - 39,9%.

Доля респондентов, вполне удовлетворенных качеством оказания государственных услуг, в сельской местности оказалась больше, чем в городах.

Услугами центров скорой медицинской помощи удовлетворены 56,9% сельчан против 53,3% городских жителей, налоговой службы - 49,6% сельчан и лишь 39,5% городских жителей, ЦОН-ов - 48,7% на селе и 40,4% в городе, полиции - 48,5% на селе против 41,1% в городе.

Практически одинаково оценили только услуги пожарной службы: 50,3% удовлетворительных оценок от сельчан и 50,1% от горожан.

Не удовлетворены респонденты чаще всего услугами полиции: здесь неудовлетворительную оценку дали сразу 4,4% участников исследования, как и годом ранее.

Услуги налоговой службы оценили как неудовлетворительные 2,8% респондентов (в 2021-м - 2,9%), ЦОН-ов - 2,6% (в 2021-м - 3,3%), центров скорой медицинской помощи - 2,5% (в 2021-м - 2,7%), пожарной службы - всего 1,5% (в 2021-м - 1,7%).


Новости по теме
Жалобы от получателей госуслуг не уменьшаются – АДГС РК
Численность эмигрантов из РК сокращается третий год подряд
Казахстан увеличил экспорт каменного угля на 92% в денежном выражении
Читайте также
Жители Атырауской области задолжали 355 млн тенге налога на транспорт
Концепцию первого в Павлодаре экопарка предложили разработать горожанам
Шесть госслужащих наказали за нарушение Этического кодекса в СКО
Необоснованный доход за комуслуги в 3,7 млн тенге выявили в Жамбылской области
Карту аварийно-опасных участков автодорог составили в СКО
Каков уровень обеспеченности социально значимой продукцией в РК
Более 750 вызовов за сутки выполнила служба 103 в Павлодарской области
Жалобы от получателей госуслуг не уменьшаются – АДГС РК
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы 28 июля
2 Как повлиял приезд россиян на рынок жилья в РК – эксперт
3 Атырауский НПЗ остановил производство
4 Лечение сахарного диабета и ожирения усовершенствуют в Казахстане
5 Вооруженные ножом юноши грабили прохожих в Алматы

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив