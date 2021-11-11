Работой частных судисполнителей возмущены в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенаторы Аскар Шакиров, Владимир Волков и Ляззат Сулеймен обратились с депутатским запросом к Премьер-Министру страны касательно деятельности частных судебных исполнителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как говорится в документе, поводом к подготовке этого депутатского запроса стал трагический случай выселения семьи из жилого дома в городе Алматы, приведший к человеческим жертвам.

По информации депутатов, проведенный анализ показал, что торги с залоговым имуществом является питательной средой для коррупционных проявлений. Это позволяет банкам и частным судебным исполнителям приобретать на торгах недвижимость должников по заниженной стоимости, а иногда и в неограниченном количестве. Зарегистрированы факты, когда один человек выкупал несколько квартир. Кроме того, нередки и факты, когда все участники торгов так или иначе были связаны между собой.

«С 1 июля по 30 сентября 2021 года в административные суды республики поступило свыше 7 тысяч дел, из которых 2 338 исков по обжалованию действий частных судебных исполнителей. Жалобы граждан обусловлены нарушением ЧСИ норм действующего законодательства, прав сторон исполнительного производства при наложении ареста на имущество должника, а также отсутствием транспарентности в деятельности ЧСИ и надлежащего государственного контроля в этой сфере», - отмечают сенаторы.

В связи с этим, для защиты интересов кредиторов и должников сенаторы предложили предпринять меры по совершенствованию законодательства.

«Предлагаем установить запрет на взыскание единственного жилья граждан, включить в соответствующие НПА норму, исключающую участие банков в торгах по реализации заложенного имущества заемщиков, рассмотреть возможность предоставления отсрочки по банковскому займу при невыполнении заемщиком условий договора до улучшения им своего финансового положения, установить запрет на взыскание банками имущества заемщика, не предусмотренного договором банковского займа и принять меры по госконтролю над деятельностью частных судебных исполнителей, усилению их ответственности за ненадлежащее исполнение должностных полномочий, повышению их профессионального уровня», - говорится в депзапросе.