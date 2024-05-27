Работодателя признали виновным в гибели крановщика в Костанае

Уголовное дело в отношении директора ТОО «NurCom Building» было рассмотрено в суде. Глава компании обвинялся в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, передает корреспондент агентства Kazinform.

Трагедия произошла в ноябре прошлого года. 30 ноября 2023 года около 13.00 часов в процессе строительно-монтажных работ при поднятии бетонных плит грузоподъемным башенным краном под управлением крановщика, в результате допущенных нарушений в виде неправильной запасовки каната стрелового расчала и грузового каната при возведении (монтаже) грузоподъемного башенного крана произошло его падение, что привело к гибели потерпевшего.

Позже было выяснено, что после установки грузоподъемного башенного крана были допущены нарушения Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов. Вина за случившееся была полностью на работодателе. Свою вину он признал полностью и возместил ущерб.

В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с применением статьи 63 УК (Условное осуждение).

По итогу суд назначил наказание в виде 2 лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля и возложением обязанностей, предусмотренных статьей 44 УК (Ограничение свободы).

Приговор не вступил в законную силу.