Работодателя-афериста задержали карагандинские полицейские

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинские полицейские задержали в Павлодаре мужчину, подозреваемого в мошенничестве в сфере информационных технологий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Восьмого сентября в Железнодорожный отдел полиции УП города Караганды поступило заявление от 35-летнего жителя города. Он сообщил, что неизвестный обманом и злоупотреблением доверия завладел его денежными средствами. Ущерб составил 16 тысяч тенге.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.190 УК РК «Мошенничество». Началось расследование. Полицейские установили: преступление произошло в сфере информационных технологий.

«Некое лицо, выдавая себя за представителя транспортной фирмы, выставило в одном из интернет-приложений объявление о приеме на работу водителей. Объявление заинтересовало потерпевшего, который связался с «работодателем». Выяснилось, что для устройства на предприятие требовалась медицинская справка установленной формы, справки от нарколога, психиатра. И чтобы упростить процедуру оформления данных документов, мошенник предложил перевести 16 тысяч тенге. Потерпевший заинтересовался озвученными условиями и отправил требуемую денежную сумму. После этого «работодатель» перестал выходить на связь», - разъяснили в пресс службе ДП Карагандинской области.

Десятого ноября сотрудники криминальной полиции Железнодорожного ОП задержали в Павлодаре подозреваемого – 30-летнего мужчину, который дал признательные показания. Выяснилось, что на уловку афериста также попались жители Актау, Шымкента, Уральска и других городов республики. На сегодня установлено, что он причастен к восьми фактам мошенничества. Следствие продолжается. Подозреваемый водворен в ИВС.



