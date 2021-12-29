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Работодатели самостоятельно смогут пройти онлайн-проверку на соответствие законодательству

29 Декабря 2021 22:00
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Работодатели самостоятельно смогут пройти онлайн-проверку на соответствие законодательству

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с АО «Центр развития трудовых ресурсов» разработан и запущен в пилотном режиме сервис «Онлайн трудовой консультант», который позволит работодателям проверить свою деятельность на предмет соответствия требованиям трудового законодательств, в том числе безопасности и охраны труда. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

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Сервис призван облегчить работодателям процесс подготовки и ведения документации в сфере труда и оказывать содействие улучшению условий труда на предприятиях страны за счет внедрения цифровых инструментов по обеспечению соблюдения трудового законодательства. Используя ОТК, работодатели смогут разобраться в тонкостях трудового законодательства, а также выяснить, соответствуют ли их действия его нормам, и получить моментальные разъяснения по требованиям, предъявляемым государственной инспекцией труда.

Проведение проверки в рамках данного сервиса является анонимным и не требует от работодателей предварительной регистрации, необходимо лишь заполнить общую анкету по условиям труда, составу работников и др. По результатам проверки, помимо отражения самих нарушений требований Трудового кодекса РК, сервис также предложит рекомендации по их устранению.

Таким образом, работодатель, заранее проработав свои вопросы при помощи ОТК, последовав всем рекомендациям и устранив имеющиеся нарушения, сможет избежать предписаний и административных штрафов в случае реальной проверки.

На данный момент на сервисе доступны несколько различных тематик для самопроверки: от приема на работу и трудового распорядка до требований по безопасности и охране труда и особенностей труда для отдельных категорий работников.

Опросники размещены на 12 тематических проверочных листах и содержат в себе около 80 вопросов, которые помогут работодателям выявить и определить степень тяжести нарушений.


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#Минтруда РК   #Другие государственные органы  
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