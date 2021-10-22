Работодатели продолжают скрывать несчастные случаи на производстве в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Работодатели продолжают скрывать несчастные случаи на производстве. Об этом на брифинге в СЦК заявил Главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Однако, по его словам, такие случаи сокращаются, так как законодательно внедрена норма, по которой организации здравоохранения должны сообщать в случае поступления к ним работников с травмами. Но, как отметил Толеген Оспанкулов, бывает часто так, что работники сами скрывают, что получили травмы на производстве, не думая о последствиях.

«Случаи сокрытия несчастных случаев есть, они выявляются и органами прокуратуры, и нами выявляются. Но на сегодняшний день именно таких фактов, по которым мы провели расследования, не было. Данные случаи на 50% сократились», - добавил он.

Ранее сообщалось , в каких регионах Казахстана наблюдается рост производственного травматизма. По статистике рост производственного травматизма наблюдается: в Актюбинской (с 54 до 91 чел.), Атырауской (с 21 до 38 чел.), Жамбылской (с 34 до 42 чел.), Кызылординской (с 32 до 53 чел.), Павлодарской (с 76 до 87 чел.) областях и Нур-Султане (с 32 до 43 чел.).

Увеличение числа смертельных случаев произошло в Актюбинской (с 11 до 19 чел.), Жамбылской (с 4 до 14 чел.), Западно-Казахстанской (с 2 до 5 чел.), Кызылординской областях (с 5 до 12 чел.), г. Нур-Султан (с 10 до 14 чел.), г. Шымкент (с 4 до 5 чел.).