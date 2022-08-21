Работодатели готовы отпустить казахстанку в Лаосе, если возместит расходы – МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали ситуацию с удерживаемой в Лаосе казахстанской актрисой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«19 августа т.г. наша соотечественница вышла на связь с консулом и рассказала о своей ситуации. Посольство РК в Ханое направило соответствующую ноту в Министерство иностранных дел Лаоса с просьбой оказать максимальное содействие в вызволении нашей гражданки. Лаосская полиция уже занимается этим вопросом, завтра состоятся переговоры с представителями МИД и МВД Лаоса», - говорится в сообщении ведомства.

В МИД отмечают, что безопасности нашей соотечественницы ничего не угрожает, она находится на постоянной связи с дипломатами и своими родными.

«По ее словам, у нее не забирали документы и телефон, не ограничивали в телефонной и интернет-связи, а также не применяли силу. В Таиланд и далее по маршруту она прибыла добровольно. Также, по ее словам, работодатели готовы ее отпустить, если она возместит финансовые средства, которые они потратили на ее перелеты, проживание и другие расходы. Данный вопрос на особом контроле нашего посольства во Вьетнаме. МИД и посольство РК во Вьетнаме окажет необходимое содействие в возвращении нашей соотечественницы домой», - заверили в МИД.

МИД Казахстана просит граждан внимательно изучать документы и контракты для работы за рубежом до их подписания и выезда за границу, а также проверять возможных работодателей во избежание возникновения непредвиденных ситуаций.

Ранее сообщалось, что казахстанская актриса Анель Бермаганбет заявила о том, что ее насильно удерживают в Лаосе, куда она полетела для сотрудничества с китайскими работодателями.