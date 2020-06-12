Работодатели будут уведомлять государство об увольнении работников онлайн
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для удобства работодателей на портале Электронной биржи труда enbek.kz реализован функционал по предоставлению информации о предстоящем высвобождении работников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Центр развития трудовых ресурсов».
В соответствии со статьей 28 Закона РК «О занятости населения» кадровые службы организаций были обязаны заранее передавать в центры занятости населения уведомления о планируемом увольнении сотрудников. При этом кадровики заполняли специальные бумажные формы.
Теперь же эта процедура максимально упрощена и ускорена. В личном кабинете на портале Электронной биржи труда работодатель может заполнить данные о предстоящем высвобождении работников с указанием их количества, размера зарплат, должностей, профессий, специальностей, квалификаций, причин увольнения (сокращение численности или штата работников, прекращение деятельности работодателя, ликвидация предприятия, снижение объема производств и выполняемых работ и услуг), а также сроков, в течение которых они будут высвобождаться.
Автоматизация передачи данных о высвобождении сотрудников также будет способствовать своевременному принятию мер для подбора работникам подходящих вакансий и новых рабочих мест.
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