5 Мая 2022 09:44

Работодателей в Узбекистане обяжут предоставлять турпоездки сотрудникам

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане в целях поднятия туризма на стратегический уровень работодатели будут стимулировать своих сотрудников больше путешествовать. Соответствующие меры предусмотрены постановлением президента Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Установить порядок, в соответствии с которым с 1 июня 2022 года в рамках программы «Путешествуй по Узбекистану!» работодателями в коллективные договоры включаются правила по созданию для работников возможностей осуществления местных путешествий один раз в год. Часть расходов по путешествиям покрывается за счет средств внебюджетных фондов работодателей и других источников, не запрещенных законодательством», - говорится в документе.

Постановлением также утвержден список министерств и ведомств, которые будут курировать отдельные виды туризма для различных возрастных и социально уязвимых слоев населения.

Так, ответственными по организации историко-познавательного, культурно-развлекательного, экстремального, экологического, этно- и пляжного видов туризма для молодежи назначаются Агентство по делам молодежи, Министерство высшего и среднего специального образования и Министерство народного образования.

Федерация профсоюзов и Министерство по поддержке махалли и старшего поколения будут отвечать за развитие делового, экологического, агро-, этно-, гастрономического видов туризма для трудовых коллективов и махаллинских сообществ.

Государственный комитет семьи и женщин, Агентство по развитию медико-социальных услуг курирует паломнический, просветительский, культурно-развлекательный, этнический виды туризма для женщин.

Министерство по поддержке махалли и старшего поколения и Фонд «Нуроний» ответственны за паломнический, медицинский и оздоровительный виды туризма для ветеранов и пенсионеров.

«Ответственным организациям совместно с работодателями ежегодно по своим направлениям обеспечивать утверждение графика путешествий и осуществление путешествий работников по республике», - закреплено в постановлении.

Кроме того, в республике с 1 сентября вводится кешбэк для внутренних туристов. Узбекистанцам, путешествующим по стране, будут возвращены 15% стоимости железнодорожных, автобусных и авиабилетов, 20% расходов на проживание в гостинице и 50% стоимости билетов в театры, музеи, цирки и художественные галереи.