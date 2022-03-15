Работодателей стимулируют к участию в дуальном обучении – МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние 2,5 года в 2 раза увеличилось количество студентов колледжей, обучающихся по системе дуального образования. Благодаря ее внедрению в обучении акценты смещены на получение студентами практических знаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Колледжи сотрудничают с предприятиями, которые предоставляют студентам возможность обучаться на заводах и фабриках. Этот формат обучения позволяет выпускать квалифицированных и востребованных специалистов с уже имеющимся практическим опытом работы.

Кстати, в этом году исполнилось 10 лет с момента введения системы дуального образования в Казахстане. На сегодня она работает в 536 колледжах страны. Подготовка кадров в этом формате проводится по 166 специальностям и 445 квалификациям по 15 направлениям: «Металлургия», «Строительство», «Сельское хозяйство», «Производство и монтаж», «Сервис», «Экономика», «Транспорт» и др.

« Система дуального образования включает 40% теоретического обучения в организациях образования и не менее 60% учебной практики на производстве. В прошлом году были внесены изменения в нормативные правовые акты, и теперь время прохождения практики студентом засчитывается в его трудовой стаж. В среднем это от 6 месяцев до 1,5 лет. Это увеличивает шансы выпускников на трудоустройство, и они могут быть приняты на работу с уже имеющимся стажем и опытом работы. Кроме того, некоторые предприятия выплачивают заработную плату студентам во время прохождения производственной практики. К примеру, более 60% обучающихся Петропавловского колледжа машиностроения и транспорта в рамках дуального обучения получают заработную плату за фактически выполненную работу. Средняя заработная плата студентов в 2021 году составила 58 000 тенге» , - отметила директор департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова.

Для стимулирования работодателей к участию в дуальном обучении разработана новая методика подушевого финансирования ТиПО. В ее рамках работодателям компенсируются расходы на дуальное обучение, наставники, которые обучают студентов на предприятиях, также получают выплаты за свой труд.

Отметим, что на сегодняшний день казахстанским колледжам предоставлена академическая самостоятельность. С этого учебного года организации ТиПО разрабатывают учебные программы совместно с работодателями, они сами определяют содержание образовательных программ и сроки обучения. А также самостоятельно пересматривают программы под тренды рынка труда.