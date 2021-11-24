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Работодатель согласился с доводами комиссии – глава МЧС о трагедии на шахте «Абайская»

24 Ноября 2021 18:57
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Работодатель согласился с доводами комиссии – глава МЧС о трагедии на шахте «Абайская»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Работодатель согласился со всеми результатами расследования специальной комиссии на шахте «Абайская». Об этом заявил министр по ЧС РК Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы определили степень вины работодателя. И в дальнейшем следственные органы будут проводить уже те мероприятия, которые связаны в рамках возбужденного уголовного дела. Вот такие выводы комиссии. Все члены комиссии подписали акты, работодатель согласился со всеми доводами. Работодателем предусматривается, в том числе и социальный пакет для членов семей погибших в данном происшествии», - сказал Юрий Ильин на брифинге в РСК Карагандинской области.

По его словам, работодатель в лице компании «Арселор Миттал» увеличит средства, выделяемые для безопасности работ.

«И согласительная комиссия, которая работала, возглавляемая акиматом области, со всеми шахтами пришла к единому мнению – это повышение социальных выплат определенной категории. Думаю, акимат отдельно довел информацию. И в дальнейшем компания «Арселор Миттал» предполагает подписание с Правительством соглашения по увеличению вопроса финансирования, связанного с обеспечением безопасности и деятельности и угольного разреза, и металлургического комбината», - отметил министр.

Напомним, 7 ноября в 08:24 на шахте «Абайская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» в забое произошёл внезапный выброс угля и газа. В результате погибли шесть человек, получили увечья еще трое человек. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них 8 человек - в забое.

Сегодня были озвучены результаты работы комиссии, работавшей на месте трагедии.


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#Карагандинская область   #Происшествия   #МЧС   #ЧП на шахте  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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