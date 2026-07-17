Работодатель не может заставить сотрудника брать дополнительные обязанности без согласия — Минтруда

Отсутствие дополнительного соглашения и невыплата доплат за дополнительную работу остаются одними из наиболее распространенных нарушений трудового законодательства в сфере совмещения должностей. Об этом сообщил и.о. руководителя Департамента Комитета государственной инспекции труда и социальной защиты населения Мурат Шакенов на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, работодатели нередко поручают сотрудникам дополнительные обязанности без письменного оформления, что является нарушением требований Трудового кодекса Республики Казахстан.

— Наиболее распространенными нарушениями являются отсутствие дополнительного соглашения при совмещении должностей, невыплата доплаты за дополнительную работу, превышение допустимой продолжительности рабочего времени, а также отсутствие отдельного трудового договора при работе по совместительству, — сказал Шакенов.

Он подчеркнул, что при выявлении таких фактов государственные инспекторы труда выдают обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений. При наличии оснований виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности.

Также спикер напомнил, что работник имеет право отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель — отменить поручение, уведомив об этом другую сторону не позднее чем за три рабочих дня.

Стоит отметить, что с начала года, почти 2,8 тысячи нарушений трудового законодательства выявили в Казахстане.