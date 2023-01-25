Работников всех больниц Казахстана раз в год заставляли приносить справки о несудимости – Багдат Мусин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин посетил столичный ЦОН, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал министра.

«Вчера посетил Сарыаркинский ЦОН, расположенный по улице Республики, 43 в Астане. Ознакомился с работой центра, пообщался с жителями, которые пришли получать услуги», - сообщил министр.

По его наблюдениям, большая часть граждан приходит в ЦОН при трудоустройстве для получения различных справок, в том числе о состоянии здоровья. В уголке самообслуживания министр рассказал жителям столицы о том, какие виды услуг они могут получить, не выходя из дома.

Также, общаясь с людьми, Багдат Мусин выявил одну большую проблему. «Оказывается, что раз в год работников всех больниц заставляют приносить справки о несудимости, справки об отсутствии коррупционных нарушений и другие. На деле получается, что поручение Главы государства по исключению требования излишней информации, которая есть в базах данных, нарушается», - сообщил Багдат Мусин.

Он проинформировал, что находясь в ЦОНе, решил этот вопрос.

«Тут же созвонился с вице-министром здравоохранения, курирующим цифровизацию, и поручил завтра же отправить циркуляры в областные и городские управления здравоохранения с требованием отменить эти требования, а их кадровым службам, при необходимости и по согласию работников, предоставить возможность запрашивать эти справки из баз данных», - поделился спикер.