Работников ТЭЦ премировали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов поздравил с наступающим Новым годом сотрудников «Астана-Энергия», отметив, что они выполняют важную и ответственную работу - обеспечивают город теплом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города Нур-Султана.

«Столичные ТЭЦ являются стратегически важными предприятиями в жизнедеятельности города. Благодаря вашей работе дома и объекты города обеспечены теплом. За последние 10 лет население в городе увеличилось вдвое, построили большое количество домов, социальных объектов, город вырос, что поспособствовало росту электрических и тепловых нагрузок в столице. За прошедшие годы мощность станций увеличена в 2,5 раза по электрической и в 2 раза по тепловой энергии, которая на сегодняшний день составляет 480 МВт и 2 530 Гкал. На следующий год на ТЭЦ-2 планируем ввести дополнительно 180 Гкал тепловой мощности (котлоагрегат № 8) и 120 МВт электрической мощности (турбоагрегат № 6). Мы ценим ваш труд, поздравляю с наступающим Новым годом, желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия!», - сказал аким города Алтай Кульгинов.

За ответственный подход к работе сотрудников «Астана-Энергия» премировали. В коллективе «Астана-Энергия» трудятся порядка 1,5 тыс. человек, работают в 2 смены. На сегодня ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 обеспечивают теплоэнергоресурсами более 2,5 тыс. многоквартирных жилых домов и 300 социально-культурных объекта города.







