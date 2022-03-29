Работников театров поощрили премиями в Карагандинской области
«После двухгодичного перерыва из-за пандемии в этом году мы отмечаем Всемирный день театра в офлайн-режиме. На празднике представители всех пяти театров нашей области: Жезказганский театр имени С. Кожамкулова, Темиртауский ТЮЗ, АТМК, театр имени С. Сейфуллина и наш», – говорит руководитель театра имени К. С. Станиславского Дунай Еспаев.
«Этот праздник для нас особенный. Его учредили в 1961 году. С тех пор национальное исполнительское искусство вышло на поистине мировой уровень. 86% нашего театра – молодёжь. Это, несомненно, является большой надеждой», – отметил заслуженный артист Казахстана, актёр Казахского драматического театра имени С. Сейфуллина Кенес Жумабеков.
С профессиональным праздником театральных работников поздравил заместитель руководителя управления культуры, архивов и документации Ерлан Нельдыбаев и вручил дипломы и премии.
Среди награждённых:
- Макпал Сопакова, Маржан Ахметова, Артём Аманжолов, Бауыржан Нурмагамбетов, Меруерт Жумкешова – Карагандинский областной казахский драматический театр имени С. Сейфуллина;
- Жезказганский казахский музыкально-драматический театр им. С. Кожамкулова – Жанибек Арыстамбеков, Айгерим Бергенова, Салимжан Океш, Сандугаш Утепова, Назымбек Анапияев;
- Сержан Жакашов, Любовь Костюкевич, Ксения Никульча, Валерия Горюнова, Наталья Мудрова, Пётр Зизяк, Александр Трофимов и Вера Шуляк – Карагандинский академический театр музыкальной комедии;
- Александр Ляпнев, Екатерина Варапницкайте, Татьяна Ушакова, Никита Колесов, Ирина Мальчихина – Темиртауский театр для детей и юношества;
- Дина Семененко, Алёна Звонова, Жамыш Алибекова, Валентина Богомазова, Анастасия Слащева, Ольга Мальцева, Ирина Базарбаева-Цветкова – Карагандинский государственный ордена Дружбы народов русский драматический театр имени К. С. Станиславского.
«Я работаю в театре имени С. Кожамкулова более 20 лет. Актёр высшей категории. Нам очень приятно, что наш труд ценят. За 20 лет в театре сыграл множество ролей, в том числе главные. А в театр я попал совершенно случайно. После армии думал, чем заняться. И в это время у нас в городе открылась театральная студия. Пошёл туда учиться, так и остался в искусстве. В нашем театре очень много планов, готовятся премьеры», – поделился актёр Жанибек Арыстанбеков.