Работников театров поощрили премиями в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Дипломами и премиями от управления культуры, архивов и документации во Всемирный день театра, 27 марта, наградили 30 театральных работников Карагандинской области. Артисты театра К. С. Станиславского подготовили для коллег поздравительный юмористический скетч, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«После двухгодичного перерыва из-за пандемии в этом году мы отмечаем Всемирный день театра в офлайн-режиме. На празднике представители всех пяти театров нашей области: Жезказганский театр имени С. Кожамкулова, Темиртауский ТЮЗ, АТМК, театр имени С. Сейфуллина и наш», – говорит руководитель театра имени К. С. Станиславского Дунай Еспаев.

«Этот праздник для нас особенный. Его учредили в 1961 году. С тех пор национальное исполнительское искусство вышло на поистине мировой уровень. 86% нашего театра – молодёжь. Это, несомненно, является большой надеждой», – отметил заслуженный артист Казахстана, актёр Казахского драматического театра имени С. Сейфуллина Кенес Жумабеков.

С профессиональным праздником театральных работников поздравил заместитель руководителя управления культуры, архивов и документации Ерлан Нельдыбаев и вручил дипломы и премии.

Среди награждённых:

- Макпал Сопакова, Маржан Ахметова, Артём Аманжолов, Бауыржан Нурмагамбетов, Меруерт Жумкешова – Карагандинский областной казахский драматический театр имени С. Сейфуллина;

- Жезказганский казахский музыкально-драматический театр им. С. Кожамкулова – Жанибек Арыстамбеков, Айгерим Бергенова, Салимжан Океш, Сандугаш Утепова, Назымбек Анапияев;

- Сержан Жакашов, Любовь Костюкевич, Ксения Никульча, Валерия Горюнова, Наталья Мудрова, Пётр Зизяк, Александр Трофимов и Вера Шуляк – Карагандинский академический театр музыкальной комедии;

- Александр Ляпнев, Екатерина Варапницкайте, Татьяна Ушакова, Никита Колесов, Ирина Мальчихина – Темиртауский театр для детей и юношества;

- Дина Семененко, Алёна Звонова, Жамыш Алибекова, Валентина Богомазова, Анастасия Слащева, Ольга Мальцева, Ирина Базарбаева-Цветкова – Карагандинский государственный ордена Дружбы народов русский драматический театр имени К. С. Станиславского.

«Я работаю в театре имени С. Кожамкулова более 20 лет. Актёр высшей категории. Нам очень приятно, что наш труд ценят. За 20 лет в театре сыграл множество ролей, в том числе главные. А в театр я попал совершенно случайно. После армии думал, чем заняться. И в это время у нас в городе открылась театральная студия. Пошёл туда учиться, так и остался в искусстве. В нашем театре очень много планов, готовятся премьеры», – поделился актёр Жанибек Арыстанбеков.