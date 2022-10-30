Работников системы соцзащиты чествовали в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане, в Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева, прошло торжественное мероприятие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В последнее воскресенье октября в Казахстане отмечают День работников системы соцзащиты. Слова благодарности в этот праздник адресованы сотрудникам, внесшим особый вклад в развитие системы социального обеспечения. Всех работников социальной сферы поздравил заместитель акима Астаны Ерлан Бекмурзаев, а также передал теплые поздравления от имени министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Тамара Дуйсенова и акима Астаны Алтая Кульгинова.

«Уважаемые коллеги, от лица акима города, и от себя лично поздравляю вас с праздником, с Днем работника системы социальной защиты! Ежедневный труд социальных работников – индикатор заботы государства о своих гражданах. Наличие такого праздника свидетельствует об истинном уважении к вашей непростой самоотверженной работе. Эта добрая традиция должна напоминать всем нам о необходимости сострадания и взаимопомощи. Поздравляю вас с этим прекрасным днем!» - сказал Ерлан Бекмурзаев.

В настоящее время в столице функционирует восемь центров оказания специальных социальных услуг, где предоставляются экономические, социально-педагогические, социально-бытовые услуги. Здесь помогают лицам с инвалидностью почувствовать вкус к жизни, помогают деткам встать на ноги и сделать свои первые шаги. В целом облегчают жизнь людям, которые нуждаются в помощи со стороны государства.

«Мы организовали это мероприятие, чтобы наградить работников системы социальной защиты. Конечно, лучшая награда для них – это благодарность тех, кому оказана помощь, но мы хотим выразить им признательность и от лица государства за их важную работу. Хочу пожелать здоровья всем родным и близким наших сотрудников. Желаю терпения, потому что наш труд требует огромной выдержки и выносливости. Пусть всегда будет понимание со стороны получателей услуг. У них у каждого есть свои проблемы, и они нуждаются в нашем теплом отношении и заботе. Желаю бодрости духа, и пусть глаза наших сотрудников сияют от счастья всегда, не только сегодня», - отметил руководитель управления занятости и социальной защиты Астаны Илья Скуб.

В ходе мероприятия были награждены отличившиеся специалисты сферы соцзащиты ведомственными наградами Министерства труда и социальной защиты «Әлеуметтік- еңбек саласының үздігі», «Еңбек ардагері», грамотами акима Астаны, благодарственными письмами главы столицы и заместителя акима. Кроме того, в мероприятии приняли участие ветераны, руководители отделов социальной защиты, социальные работники и представители неправительственных организаций.

«Поздравляю всех своих коллег с профессиональным праздником, с Днем работников социальной защиты. Праздник символизирует доброту, честность, правдивость и, самое главное, бережное и уважительное отношение к взрослому поколению, лицам с инвалидностью, всем категориям, с которыми мы работаем. Я работаю в сфере социальной защиты более 15 лет. Для меня это большая радость, что государство отмечает наш труд. Мы не требуем наград и похвал за свою работу, но, когда получаем их – вдохновляемся и начинаем работать еще усерднее», - поздравила коллег Алтын Ерубаева, работник КГУ «Кризисный центр Үміт».

Сегодня в системе социальной защиты столицы трудятся более 1300 социальных работников. Социальные работники ежедневно охватывают своей заботой и вниманием тысячи пенсионеров и 3000 детей с инвалидностью.

Фото : gov.kz











