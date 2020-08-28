Работников МСУ обучат реабилитации граждан с психоневрологическими заболеваниями
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях повышения качества оказания специальных социальных услуг впервые в Казахстане проведут онлайн-обучение специалистов медико-социальных учреждений (МСУ) по реабилитации детей и взрослых, имеющих психоневрологические заболевания. Проект стартует в середине сентября этого года в 28 МСУ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Организатором семинаров выступает Министерство труда и социальной защиты населения РК при поддержке корпоративного Фонда «Қамқорлық қоры» при фонде Нурсултана Назарбаева. Цикл семинаров разработан общественным объединением лиц с инвалидностью Центр социальной адаптации и трудовой реабилитации «Кенес».
Участниками проекта станут специалисты госучреждений, оказывающие услуги в условиях стационара. К ним относятся директор учреждения, методист, психолог, логопед, учителя-дефектологи, воспитатели, инструкторы ЛФК и др.
Пройдя онлайн-курс, специалисты МСУ смогут обучать подопечных социально значимым навыкам, таким как самообслуживание, личная гигиена, социально-бытовая ориентация и др. Кроме того, на основе полученных знаний специалисты МСУ проведут дальнейшее обучение социальных работников в своих регионах.
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