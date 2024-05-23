Работников культуры наградили в Акмолинской области

Профессиональный праздник работников культуры и искусства отметили в Кокшетау. Ряд представителей этой сферы получил государственные награды, передает корреспондент агентства Kazinform.

Торжественное мероприятие прошло во дворце «Bolashaq sarayi» города Кокшетау.

Уже в фойе гостей ждали несколько выставок. На одной из них была представлена коллекция домбр известных личностей из фондов музея, таких как Султана Жалмуканулы, Кокена Шакеева, Сакена Жунусова, Жумагали Саина, Карима Ильяс, Естая Мырзахметова, Малика Габдуллина. На другой были представлены картины художников Акмолинской области и уникальные археологические артефакты, найденные на раскопках в Зерендинском и Бурабайском районах.

С праздником работников культуры поздравил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

- Наше государство всегда особое внимание уделяло культуре и искусству. В своем выступлении на втором заседании Национального курултая Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что мы отдаем дань уважения нашим славным предкам, передавшим потомкам это великое наследие. Однако, живя лишь прошлым, невозможно создать по-настоящему цивилизованную страну. Чтобы расширить горизонты нашей нации, мы должны сформировать новую систему ценностей. У нас богатая культура. Биржан Сал, Акан серэ, Укили Ыбырай. Их высокий уровень подхватили наши современники Иран сал Таскара, Капаш Кулышева, Баянгали и Нурлан Алимжановы и многие другие, - сказал глава региона.

Фото: акимат Акмолинской области

Как было отмечено, в сфере культуры региона работают более трех тысяч акмолинцев. Особое внимание в области уделяется развитию инфраструктуры. В регионе функционируют около 600 учреждений. За последние 3 года в регионе построено 9 объектов и произведен ремонт 55. В текущем году профинансировано строительство и ремонт еще 27 объектов культуры на сумму 6,2 млрд тенге.

Фото: акимат Акмолинской области

За вклад в развитие сферы культуры ряд работников награждены нагрудными знаками «Мәдениет саласының үздігі», почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства культуры и информации, а также благодарственными письмами акима Акмолинской области.

Завершил встречу гала-концерт ведущих артистов и коллективов Акмолинской области.