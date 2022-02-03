Работников культуры Карагандинской области обеспечивают жильем

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В этом году 40 семей работников культуры получат собственное жилье в Карагандинской области. Для оркестров объединения имени К. Байжанова приобретут музыкальные инструменты, обновят свет и звук на сценах областных театров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Чем живут работники культуры и искусства Карагандинской области сегодня и насколько востребована работа музеев, театров, библиотек, рассказал руководитель управления культуры, архивов и документации Еркебулан Жумакенов.

- Чем выше уровень национальной культуры, тем выше культура человека вообще. Карагандинцы – культурные люди?

- Мы делаем все возможное, чтобы развивать эстетический вкус карагандинцев, расширять их кругозор и делать разнообразным досуг. Чтобы поднять уровень культуры у жителей региона, наше управление при планировании уделяет огромное внимание качеству содержания мероприятий.

В Карагандинской области 665 государственных объектов культуры и искусства – это театры, библиотеки, клубы, филармонии, музеи, парки, кинотеатры, дворово-подростковые клубы.

Каждый год мы радуем зрителей новыми театральными постановками, концертами профессиональных оркестров с приглашением дирижеров и солистов из стран ближнего и дальнего зарубежья. Проводится множество конкурсов и фестивалей, таких как «Әуенді Сарыарқа», DocStar и многие другие. На протяжении нескольких лет в музеях и библиотеках проходят «Ночь в музее» и «Библионочь», которые так полюбились горожанам.

Сегодня в области работают 1 766 клубных формирований, где занимается более 31 тысячи человек. В сельских округах районов каждый год проводятся республиканские и областные конкурсы среди хореографических коллективов, самодеятельных театров, исполнителей традиционных песен, эстрадных исполнителей. То есть мы всячески поддерживаем наших таланливых земляков.

- Как часто жители области посещали театры, музеи, выставки до пандемии?

- Конечно, наши основные показатели по посещаемости и проведению мероприятий с 2020 года снизились из-за пандемии. Но людей не останавливает каранатин. Когда ограничения снимают, они спешат на культурные мероприятия. Хотелось бы сказать о проблеме, которая есть на сегодняшний день. Чтобы зрители ходили на спектакли и концерты, посещали музеи, мы должны готовить их со школьной скамьи. Раньше популярностью у учащихся пользовались абонементы симфонического оркестра, лекции-концерты коллективов Концертного объединения имени К. Байжанова.

- Как выживает культура в режиме карантина?

- Культура переоориентировалась, как и другие сферы. С 30 марта 2020 года все музеи, театры и артисты стали работать в онлайн-режиме.

Несмотря на технические трудности, отсутствие профессиональной аппаратуры для съемок и опыта ведения работы в соцсетях и на интернет-платформах, организации культуры освоили и наладили эту работу и даже имеют успехи в проведении онлайн-мероприятий. Свидетельство тому успешное участие в двух республиканских онлайн-фестивалях «Рухани қазына», посвященных Дню работников культуры Казахстана. Среди областных центров и городов республиканского значения в 2020 году наши коллективы были на втором месте по числу победителей – семь лауреатов в номинациях библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности. В 2021 году область также получила семь призовых мест в номинациях библиотечной и музейной деятельности.

По итогам 2020 года Союз театральных деятелей Казахстана отметил театры музыкальной комедии, имени К. С. Станиславского и Темиртауский для детей и юношества за лучшую онлайн-работу в соцсетях и на своих сайтах.

В том же году академическая национальная библиотека РК оценила работу в социальных сетях областной научной библиотеки имени Н. В. Гоголя.

- Насколько часто карагандинцы ходят в библиотеки?

- В целом, наших жителей можно назвать читающими. Как показывают цифры, за 2021 год библиотеки посетило более 300 тысяч читателей. Это число было бы выше, но ограничительные меры внесли свои коррективы и в работу библиотек.

Чаще других ходят в библиотеки школьники, студенты, преподаватели учебных заведений, служащие, пенсионеры, домохозяйки. И каждый находит свою книгу, своего автора. Для этого ежегодно из бюджета выделяются средства на пополнение книжного фонда.

Чтобы привлечь читателя, сотрудники библиотек проводят мероприятия различного характера в виде батлов, акций, выставок, литературных чтений, поэтических конкурсов и так далее. Отрадно, что сегодня библиотеки перешли на новый формат, во многих из них работают коворкинг-центры, центры по распространению знаний.

- Какая работа по сакральным местам планируется в этом году?

- В 2022 году на территории Карагандинской области в рамках национального проекта «Сакральная география Казахстана» будет проведена реставрация мавзолея Алшынбая-бия – правнука Казыбека-бия, археологические исследовании на памятниках близ комплекса «Жошы хан». Также запланированы изыскания на памятниках Талдинского археологического парка.

- А что с ремонтом культурных учреждений?

- Ежегодно из республиканского и областного бюджетов выделяются средства на обеспечение и восстановление объектов культуры. Например, в 2020 году было отремонтировано 96 учреждений. В 2021-м провели ремонт в шестидесяти. На этот год запланированы ремонтные работы в 39 учреждениях культуры и архивов.

- Как сегодня сельчане приобщаются к культуре?

- На сегодняшний день в Карагандинской области дома культуры и сельские клубы являются центрами, где организуется досуг жителей, где каждый желающий может реализовать свои творческие способности. Во время пандемии клубные работники освоили работу в онлайн-формате и во время ограничительных мер проводили челленджи, видеоконцерты, авторские вечера, конкурсы и викторины в соцсетях. Недавно в области прошел мастер-класс по технике валяния войлока, и сразу в нескольких клубах были организованы занятия по изготовлению изделий из войлока.

Жители нашей области очень талантливы. Традиционно для людей старшего возраста проводится фестиваль хоров ветеранов, для молодежи – «Жас қанат» и «Жастар әлемі», для детей – «Еркетай» и «Керемет», для подростков – «Жаңа есімдер», для людей с ограниченными возможностями по здоровью – «Творчество души». Есть также «Новые имена Сарыарки», «Музыкальная Сарыарка», «Звездная радуга Сарыарки», конкурс бардовской и авторской песни, традиционные айтысы и многое другое.

В прошлом году стартовал новый проект «Кочевая культура Сарыарки». В его проведение были вовлечены жители всех регионов нашей области. Мы поддержали одаренных мастеров и ремесленников, музыкантов и певцов традиционного казахского пения.

- Чтобы нести культуру в массы, нужен хороший кадровый состав. Есть ли проблемы с кадрами?

- На протяжении многих лет мы испытываем кадровый голод. К нам не идут выпускники высших учебных заведений, так как заработная плата молодых специалистов очень низкая в сравнении с работниками сфер образования и медицины.

- Оказывает ли поддержку областное руководство?

- Бесспорно. В 2020 году состоялось совещание акима области с руководителями нашей сферы, где были озвучены наши злободневные проблемы, которые не решаются на протяжении многих лет. По итогам совещания Женис Касымбек ряд важных вопросов решил незамедлительно. Конечно же, это выделение квартир работникам культуры и искусства. В начале 2021 года было выделено 30 квартир в Сарани и поселке Актас. Сейчас идут ремонтные работы по восстановлению 40-квартирного жилого дома в поселке Доскей.

Также в этом году областные театры получат комфортабельные автобусы для поездок. Будут приобретены музыкальные инструменты для оркестров Концертного объединения имени К. Байжанова. Обновится свет и звук на сценах областных театров.

Что же касается поддержки творческих личностей, то с 2007 года присуждается премия акима области работникам культуры и искусства. Это не только поощрение за заслуги, но и материально стимулирующий фактор.