Новости
Работников Инспекции транспортного контроля по Алматы подозревают в коррупции
10 Января 2020 19:45
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой города Алматы начаты досудебные расследования в отношении специалиста и ведущего специалиста Инспекции транспортного контроля по городу Алматы по подозрению в неоднократном получении взяток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Алматы.
Новости по темеОколо 1,5 млн тенге заплатили девяти казахстанцам за сообщения о коррупции 104 преступления зарегистрировала антикоррупционная служба СКО в 2019 году Суд над бывшим ректором МУИТ вновь отложили в Алматы
Специалист подозревается в получении взяток через посредника в общей сумме 200 тыс. тенге, а ведущий специалист того же подразделения - в получении взяток в сумме 270 тыс. тенге от грузоперевозчиков за беспрепятственное передвижение грузовых автотранспортных средств по территории города Алматы.
Расследование продолжается.
Ключевые слова: Алматы, Коррупция, Другие государственные органы,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Взрывное устройство в Esentai Mall не обнаружено - полиция
- Чужую квартиру сдала в аренду более чем 20 лицам мошенница в Алматы
- Свыше 500 многодетных семей планируют обеспечить жильем в Алматы
- Эвакуация посетителей торгового центра в Алматы - в здании Esentai Mall идет проверка
- Роман Скляр о крушении самолета Bek Air: Время отдыха экипажа перед полетом соответствовало нормативам
- Около 110 тысяч семей получили АСП в Туркестанской области в прошлом году
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047