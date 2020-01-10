Работников Инспекции транспортного контроля по Алматы подозревают в коррупции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой города Алматы начаты досудебные расследования в отношении специалиста и ведущего специалиста Инспекции транспортного контроля по городу Алматы по подозрению в неоднократном получении взяток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Алматы.

Специалист подозревается в получении взяток через посредника в общей сумме 200 тыс. тенге, а ведущий специалист того же подразделения - в получении взяток в сумме 270 тыс. тенге от грузоперевозчиков за беспрепятственное передвижение грузовых автотранспортных средств по территории города Алматы.

Расследование продолжается.