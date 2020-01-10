+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -8 °С
USD 376.50 EUR 417.84
RUB 6.16 CNY 54.30
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Работников Инспекции транспортного контроля по Алматы подозревают в коррупции

10 Января 2020 19:45
Поделиться:
Работников Инспекции транспортного контроля по Алматы подозревают в коррупции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой города Алматы начаты досудебные расследования в отношении специалиста и ведущего специалиста Инспекции транспортного контроля по городу Алматы по подозрению в неоднократном получении взяток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Алматы.

Новости по теме

В два раза возросло количество звонков в Call-центр Антикоррупционной службы
Около 1,5 млн тенге заплатили девяти казахстанцам за сообщения о коррупции 104 преступления зарегистрировала антикоррупционная служба СКО в 2019 году Суд над бывшим ректором МУИТ вновь отложили в Алматы

Специалист подозревается в получении взяток через посредника в общей сумме 200 тыс. тенге, а ведущий специалист того же подразделения - в получении взяток в сумме 270 тыс. тенге от грузоперевозчиков за беспрепятственное передвижение грузовых автотранспортных средств по территории города Алматы.

Расследование продолжается.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Коррупция, Другие государственные органы,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив