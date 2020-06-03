Работники железной дороги в Экибастузе обворовали вагоны на 24 млн тенге

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские раскрыли кражу на более чем 24 млн. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

В Департамент полиции на транспорте поступило заявление от генерального директора ООО «Модум–Транс» и от исполняющего обязанности директора павлодарского филиала АО «Қазтеміртранс» о краже в особо крупном размере неизвестными лицами железнодорожных деталей, а именно деталей тормозного оборудования, штурвалов, валов, приводов, соединительных рукавов с 95 грузовых вагонов и 116 полувагонов, сообщил заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Сарыкул Жоланов.

По его словам, общая сумма ущерба составила 24 090 694 тенге.

Транспортными полицейскими сразу же было начато досудебное расследование по п.3 ч.4 ст.188 и п.1 ч.3 ст.188 Уголовного кодекса (кража, совершенная в крупном размере; кража, совершенная в особо крупном размере).

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции были установлены и задержаны сотрудники железной дороги. Все они жители г. Экибастуз», - подтвердил С.Жоланов.

Как пояснили сами правонарушители, они совершали кражу деталей вагонов с 2017 года, когда заступали на смену. Краденные детали чистили с помощью болгарки, осуществляли покраску с помощью пульверизатора, чистили, мыли, придавая им вид новых деталей и продавали.

«Приговором Экибастузского городского суда Павлодарской области установленные лица признаны виновными в совершении уголовного правонарушения и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 2,6 до 5,6 лет», - резюмировал полковник полиции.