Работники столичных предприятий активно вакцинируются от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Работники столичных предприятий продолжают массово вакцинироваться от COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Сегодня вторую дозу прививки от коронавирусной инфекции получили сотрудники ТОО «Астана қалалық жарық».

«ТОО «Астана қалалық жарық» — предприятие, занимающееся деятельностью по обслуживанию уличного, паркового освещения, снабжению потребителей электрической энергией. Так как мы тесно взаимодействуем с населением, потребителями, контрагентами было принято решение получить вакцину. К данному вопросу мы подошли осознанно», — рассказывает заместитель директора предприятия Султан Саханов.

По его словам, штатная численность предприятия составляет 174 человека. 86% сотрудников уже получили вакцину против КВИ, 23% имеют медицинский отвод.

Он отметил, что первым привился руководитель компании Арсен Бимуханов, который и подал пример всему коллективу.

«Сейчас мы наблюдаем такую цепную реакцию среди сотрудников, которая связана с социальной сознательностью и стремлением повысить коллективный иммунитет», — рассказал Султан Саханов.

Также вакцину против COVID-19 получили и сотрудники ГКП «Астана Су Арнасы», сообщили в акимате. В компании работает свыше 1 900 человек, большая часть из них получила прививку от КВИ.

«813 сотрудников получили первый компонент вакцины, 758 - второй компонент. По состоянию на 21 июля текущего года количество вакцинированных сотрудников составляет 1588 человек и 333 сотрудников имеют медотвод от вакцинации.

Медотвод имеют сотрудники службы канализации и канализационных очистных сооружений, работники переболевшие коронавирусом в промежутке 3 месяцев и имеющие временные медотводы, а также работники, имеющие хронические заболевания и постоянный медотвод.

Все сотрудники, которым была сделана вакцина, находятся в хорошем состоянии, ни у кого не было побочных эффектов, таких как боли и осложнения», - сообщила пресс-секретарь «Астана Су Арнасы» Назгуль Сыздыкова.

Напомним, что в столице ежедневно растет число компаний, которые проводят полную иммунизацию своих сотрудников. Многие предприятия вызывают мобильные группы вакцинации, чтобы не прерывать трудовой процесс. Напомним, ранее иммунизацию прошли сотрудники торговой сети «Magnum Cash&Carry», сети гипермаркетов «Small», автобусного парка №1, таксопарка «Регион» и др.

На сегодняшний день в столице первый компонент вакцины получили свыше 318 тысяч человек, полную иммунизацию прошли более 202 тысяч человек.