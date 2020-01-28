Работники столичной филармонии подозреваются в хищении крупной суммы денег

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В отношении работников ГККП на ПХВ «Государственная академическая филармония» акимата столицы расследуется уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент экономических расследований по Нур-Султану.

«Установлено, что бывшими работниками филармонии в период с 2013-2019 гг. производились необоснованные расходы бюджетных средств на сумму более 1,7 млрд тенге. 11 января текущего года следственным судом Нур-Султана в отношении двух подозреваемых санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении.

Отмечается, расследование продолжается по ст.189 ч.4 п.2 УК РК (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере). Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.