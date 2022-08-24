Работники СМИ могут пройти стажировку за рубежом по программе «Болашак»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Работники СМИ теперь смогут пройти стажировку за рубежом по программе «Болашак». Журналисты, режиссеры, операторы, графисты смогут повысить квалификацию в ведущих зарубежных организациях и вузах мира по таким специальностям, как «Операторское искусство», «Режиссура», «Журналистика», «Визуальные эффекты. 3d анимация» и другие. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр международных программ.

По словам председателя правления АО «Центр международных программ» Ануара Жангозина, список категорий работников для прохождения стажировки по программе «Болашак» расширяется ежегодно.

«Центр ведет целенаправленную работу по расширению возможностей профессионального роста казахстанских специалистов. Сегодня пройти стажировку в престижных зарубежных вузах и организациях по программе «Болашак» могут и представители средств массовой информации. Думаю, это позитивно отразится на развитии медиа сферы в стране», - сказал Ануар Жангозин.

Претенденты на прохождение стажировки должны иметь общий стаж работы не менее трех лет, в том числе последние 12 месяцев работать по выбранной специальности. Также обязательно наличие приглашения от принимающей зарубежной организации и сертификата КАЗТЕСТ с результатом не менее уровня В1.

Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии для прохождения стажировки начнется 5 сентября и продлится до 14 октября т.г.

Заявки принимаются посредством портала государственных услуг Egov.kz. В этом году по программе стажировок выделено 110 стипендий для 7 категорий работников. Это инженерно-технические работники, медицинские служащие, сотрудники сферы культуры, туризма, спорта и средств массовой информации, работники сферы АПК, государственные служащие, педагоги организаций среднего, технического и профессионального образования.

Стипендиаты на прохождение стажировки не предоставляют в залог недвижимость. Для обеспечения исполнения обязательств достаточно предоставить двух гарантов, которыми могут быть граждане РК в возрасте до 50 лет, имеющие постоянный заработок в течение последних 12 месяцев.





Фото: old.kzvesti.kz







