Работники сферы оптовой торговли получают в полтора раза больше, чем сотрудники ритейла

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане среднемесячная заработная плата в сфере оптовой торговли, ритейла и авторемонта, по официальным данным, по итогам первого квартала составляла 184,9 тыс. тг — на 10% больше, чем годом ранее; однако реальный рост с учётом инфляции составил всего 3,8%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

Для сравнения: в среднем по РК зарплаты выросли на 18,9% за год, до 200,3 тыс. тг; реальный рост покупательной способности достиг 12,2%.

В сфере торговли автомобилями и мотоциклами зарплаты составили в среднем 232,4 тыс. тг (+2%, с падением покупательной способности на 3,8%), в оптовой торговле — 224,4 тыс. тг (+12,6%, с ростом покупательной способности с учётом инфляции на 4,2%), в ритейле — всего 149,7 тыс. тг (+16,5%, с реальным ростом на 9,9%).

В региональном разрезе самые высокие зарплаты получают работники торговой сферы в Алматы: 238,5 тыс. тг — на 10,4% больше, чем годом ранее.

В тройку лидеров также вошли столица (208,6 тыс. тг, плюс 5,4% за год) и Атырауская область (173,8 тыс. тг, плюс 5% за год).

Сфера продаж — одна из самых серьёзно пострадавших из-за пандемии COVID-19, чрезвычайного положения в стране с 16 марта по 11 мая и строгих карантинных мер для защиты населения. Напомним, розничные продажи во время карантина упали почти вдвое. В минусе оказались все без исключения регионы РК.

В сфере торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов занято 1,44 млн человек — на 2,6% больше, чем годом ранее. Это составляет 16,3% от общего количества занятых в стране.