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Работники предприятий активно вакцинируются в Костанайской области

30 Июля 2021 16:11
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Работники предприятий активно вакцинируются в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области большая часть работников крупных градообразующих предприятий уже получили вакцину от коронавирусной инфекции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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К примеру, в Житикаринском районе уже более 75% представителей малого и среднего бизнеса успешно вакцинировались. Об этом сообщила руководитель районного отдела предпринимательства Сауле Жупанова.

«Из промышленных предприятий Житикаринского района - 71,9% работников градообразующего предприятия «Костанайские минералы» провакцинировались на сегодняшний день.

В ТОО «Комаровское горное предприятие» все работники 100% провакцинировались. Также на 100% вакцинацию прошли работники ТОО «МехЛитКом» и ТОО «Брендт». В целом, на сегодняшний день у нас малый и средний бизнес провакцинировались на 76,8%», - сообщила она.

Вакцинировались и 90% работников кондитерской фабрики «Баян Сулу».

«На данный момент у нас провакцинировано 90% сотрудников. На протяжении трёх месяцев мы работаем с 1 городской поликлиникой. Они приезжают, у нас вакцинация организована на рабочем месте, - рассказала начальник отдела кадров предприятия Арай Альмухамедова. —Первую вакцину получил первый руководитель предприятия. Работники достаточно спокойно относятся к процедуре вакцинации, потому что понимают, что только так можно выработать коллективный иммунитет и не подвергать опасности не только близких, но и коллег. Тем более сейчас не самая благоприятная эпидситуация, поэтому наши работники весьма положительно относятся к профилактической прививке».

Как рассказали в пресс-службе ТОО «СарыаркаАвтоПром», автомобильным заводом с апреля текущего года проводятся мероприятия по добровольному вакцинированию сотрудников предприятия.

«На сегодняшний день на заводе работает порядка 1 700 сотрудников, из которых приняли участие в кампании всеобщей вакцинации 790 заводчан, в том числе 514 сотрудников завода привиты двумя компонентами вакцины. Вакцинация проводится без отрыва от производства, с приглашением медицинских работников мобильных групп вакцинации поликлиник города Костаная», - подытожили в пресс-службе автозавода.


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#Костанайская область   #Промышленность   #Здравоохранение   #Общество   #Вакцинация  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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