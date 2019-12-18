Работники поликлиники Шымкента оказали помощь одинокой многодетной матери
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте работники городской поликлиники №4 оказали помощь одинокой многодетной матери. Финансовая поддержка оказана семье, в которой растут сразу трое детей с ограниченными возможностями, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
Следует отметить, что многодетная мать одна воспитывает четверых детей. Трое ее детей взяты на учет в связи с инвалидностью. Получая материальную помощь из рук людей в белых халатах, она не смогла сдержать слез благодарности.
«Большое спасибо вам! Ваша поддержка растопила мое сердце. Я знаю, в этом мире неравнодушных людей много. Всем им выражаю свою материнскую благодарность», - сказала одинокая мать.
Напомним, в городе в рамках акции «Шымкент – қайырымды қала» оказывается помощь нуждающимся и малоимущим семьям, им раздаются продуктовые пакеты, выделяется одежда и другие товары первой необходимости.
Автор: Айнур Акбаева
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