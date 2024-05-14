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    12:36, 14 Май 2024 | GMT +6

    Работники мэрии Бишкека пересядут на общественный транспорт

    Работники мэрии Бишкека пересядут на общественный транспорт
    Фото: Кабар

    В Кыргызстане сотрудникам столичной мэрии и муниципальным служащимввели ограничения на использование личного транспорта дважды в неделю. Соответствующий документ подписан мэром Бишкека Айбеком Джунушалиевым, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным пресс-службы мэрии города, принятым решением вторник и четверг выбраны для введения ограничения как дни, когда наблюдается наибольшая интенсивность автомобильного движения в городе. Эта мера введена в целях улучшения экологической обстановки в Бишкеке, а также осуществления мониторинга и анализа качества работы общественного транспорта. В частности, проверка соблюдения водителем санитарных норм, качества обслуживания и способов оплаты. Служебные автомобили поручено использовать только по работе, для выездных заседаний департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии будет организован транспорт.

    Введение ограничения на использование личных и служебных автомобилей в указанные дни позволит снизить загруженность дорожной сети и сократит время пробок для всех участников движения. Кроме того, будет способствовать повышению спроса на общественный транспорт, что в свою очередь, простимулирует развитие транспортной системы и сократит количество выбросов вредных веществ в атмосферу.

    Согласно документу, руководители ведомственных и территориальных отделов мэрии, муниципальных предприятий и учреждений до 25-го числа каждого месяца должны предоставлять отчет о проделанной работе.

    Отмечается, что использование общественного транспорта работниками муниципалитета послужит примером для граждан и других организаций, поощряя использование более экологичных и эффективных способов передвижения.

    Теги:
    Кыргызстан Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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