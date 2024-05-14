Работники мэрии Бишкека пересядут на общественный транспорт

В Кыргызстане сотрудникам столичной мэрии и муниципальным служащимввели ограничения на использование личного транспорта дважды в неделю. Соответствующий документ подписан мэром Бишкека Айбеком Джунушалиевым, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным пресс-службы мэрии города, принятым решением вторник и четверг выбраны для введения ограничения как дни, когда наблюдается наибольшая интенсивность автомобильного движения в городе. Эта мера введена в целях улучшения экологической обстановки в Бишкеке, а также осуществления мониторинга и анализа качества работы общественного транспорта. В частности, проверка соблюдения водителем санитарных норм, качества обслуживания и способов оплаты. Служебные автомобили поручено использовать только по работе, для выездных заседаний департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии будет организован транспорт.

Введение ограничения на использование личных и служебных автомобилей в указанные дни позволит снизить загруженность дорожной сети и сократит время пробок для всех участников движения. Кроме того, будет способствовать повышению спроса на общественный транспорт, что в свою очередь, простимулирует развитие транспортной системы и сократит количество выбросов вредных веществ в атмосферу.

Согласно документу, руководители ведомственных и территориальных отделов мэрии, муниципальных предприятий и учреждений до 25-го числа каждого месяца должны предоставлять отчет о проделанной работе.

Отмечается, что использование общественного транспорта работниками муниципалитета послужит примером для граждан и других организаций, поощряя использование более экологичных и эффективных способов передвижения.