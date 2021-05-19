Работники культуры Карагандинской области получили квартиры к празднику

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – По инициативе акима Карагандинской области Жениса Касымбека впервые за долгое время 30 работников культуры и искусства получили собственное жилье. Квартиры выданы в Сарани и Актасе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вручение ключей прошло на торжественной церемонии награждения ежегодной премией акима области.

«Пять лет мы снимали с супругом жильё, потом жили с родителями. Муж работает вместе со мной в театре. Сейчас у нас уже трое детей, жду четвёртого. Собственная квартира стала полной неожиданностью для нас. Спасибо за такой подарок! Надеюсь, что моим коллегам так же повезёт, как и мне», – говорит Динара Айгазинова.

Наталья Сидорова с двумя детьми и супругом в арендную двушку въедет в ближайшее время. Говорит, что для нормального проживания все есть.

«Сделан косметический ремонт, есть плита, титан. Это очень радостное событие для нас. Эмоций было море. Хочу отметить, что очень давно не давали квартиры работникам нашей сферы. Большое спасибо за неравнодушное отношение к нам!» – поблагодарила актриса Карагандинского театра музыкальной комедии.

По словам главы региона, в последующие годы планируется выделить ещё 150–200 квартир для работников культуры.

Также в преддверии Дня работников культуры и искусства прошло награждение премией акима Карагандинской области. Эта награда вручается каждый год на протяжении многих лет за профессионализм, совершенствование мастерства и вклад в развитие культуры.

«В самые тяжелые времена нас всегда спасало и поддерживало искусство. Несмотря на закрытие сцен и залов, культурные мероприятия перешли в виртуальный формат и при этом не потеряли душевности и артистизма. Низкий вам поклон за верность своему делу», – сказал в своей поздравительной речи глава региона.

В этом году комиссия выбрала 24 лауреата в 21 номинации. Победителям были вручены дипломы, денежные премии и символ конкурса – статуэтка «Қобыз».

Обладателями одной из главных наград конкурса в номинации «За верность профессии» стали актриса Казахского драматического театра имени С. Сейфуллина Нуржибек Жансугурова и актер театра имени К. Станиславского Иван Немцев.

«Поздравляю всех с Днём работников культуры и искусства. Несмотря на сложную ситуацию, мы выстояли. Музеи, театры, библиотеки продолжили работу, радовали своих зрителей и читателей. Как бы сложно ни было, желаю процветания национальной культуре. И благодарю руководство области за особое внимание, которое оно уделяет деятелям искусства», – отметила Нуржибек Жансугурова.