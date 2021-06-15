Работники каких сфер наиболее подвержены профзаболеваниям
«По данным исследования Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения, результатом воздействия вредных производственных факторов является возникновение хронических профессиональных заболеваний», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.
Наибольшее количество профзаболеваний зарегистрировано на предприятиях:
цветной металлургии - 276 случаев (2018 г. - 328 случаев);
угольной промышленности - 169 случаев (2018 г. - 152 случая);
химической - 4 случая (2018г. - 3 случая);
на предприятиях черной металлургии - 7 случаев (2018г.- 8 случаев); энергетики - 3 случая (2018г. - 0 случаев);
нефтяной - 2 случая (2018г. - 0 случаев);
по водным ресурсам - 1 случай (2018г. - 0 случаев);
в медицинских организациях - 5 случаев (2018г. - 5 случаев);
и в прочих организациях - 3 случая (2018г. - 2 случая).
«При этом, около 50% пострадавших во вредных условиях труда работники в возрасте старше 50 лет, в 52,6 % случаях стаж работающих составляет свыше 20-ти лет. Наибольший удельный вес пострадавших приходится на мужчин - 97,7% и 2,3% - на женщин», - заключил заместитель Премьер-министра РК.
В отчетный период в республике было зарегистрировано 485 случаев профессиональных заболеваний и отравлений (2018г. – 536 случаев), в том числе заболеваний - 470 (2018г. - 503) и отравлений - 15 (2018г. - 33).