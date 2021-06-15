Работники каких сфер наиболее подвержены профзаболеваниям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов назвал сферы, работники которых наиболее подвержены профессиональным заболеваниям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным исследования Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения, результатом воздействия вредных производственных факторов является возникновение хронических профессиональных заболеваний», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

Наибольшее количество профзаболеваний зарегистрировано на предприятиях:

цветной металлургии - 276 случаев (2018 г. - 328 случаев);

угольной промышленности - 169 случаев (2018 г. - 152 случая);

химической - 4 случая (2018г. - 3 случая);

на предприятиях черной металлургии - 7 случаев (2018г.- 8 случаев); энергетики - 3 случая (2018г. - 0 случаев);

нефтяной - 2 случая (2018г. - 0 случаев);

по водным ресурсам - 1 случай (2018г. - 0 случаев);

в медицинских организациях - 5 случаев (2018г. - 5 случаев);

и в прочих организациях - 3 случая (2018г. - 2 случая).

«При этом, около 50% пострадавших во вредных условиях труда работники в возрасте старше 50 лет, в 52,6 % случаях стаж работающих составляет свыше 20-ти лет. Наибольший удельный вес пострадавших приходится на мужчин - 97,7% и 2,3% - на женщин», - заключил заместитель Премьер-министра РК.

В отчетный период в республике было зарегистрировано 485 случаев профессиональных заболеваний и отравлений (2018г. – 536 случаев), в том числе заболеваний - 470 (2018г. - 503) и отравлений - 15 (2018г. - 33).