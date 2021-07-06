Работники каких предприятий подлежат вакцинации в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ВКО с начала эпидемии коронавирус зарегистрировано свыше 30 тысяч случаев заболевания, в большинстве своем болезнь протекала с симптомами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ифноцентр.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации Восточно-Казахстанская область с 17 мая находится в «зеленой» зоне. В последнем постановлении главного государственного санитарного врача области ограничительные меры на территории региона были продлены со 2 июля по 15 июля.

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Сауле Слямгазина в ходе пресс-конференции разъяснила постановление главного санитарного врача РК, согласно которому вводится ог

Согласно постановлению, вакцинации подлежат работники объектов по оказанию услуг населению, то есть ЦОНов, отделений «Казпочты», банков второго уровня, объектов финансового рынка, страховых компаний, агентств по недвижимости салонов красоты, парикмахерских, химчисток, фитнес и спорткомплексов, бань, саун, бассейнов. Кроме того, должны быть вакцинированы работники объектов оптовой и розничной торговли, объектов культуры и досуга, объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения, организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, организаций образования и воспитания, объектов санаторно-курортного и оздоровительного назначения, объектов общественного питания, медико-социальных объектов всех типов, организаций здравоохранения, объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства, организаций по услугам экскурсионной деятельности, объектов досуга, развлекательных игровых объектов, объектов связи и телекоммуникаций.

Как отметила Сауле Слямгазина, исключением являются лица, имеющие постоянные медицинские противопоказания, а также переболевшие COVID-19 в течение последних трех месяцев

В срок до 15 июля проводятся профилактические прививки первым компонентом вакцины, а до 15 августа вторым компонентом вакцины.

Также в рамках постановления определены лица, которым противопоказана вакцинация. Получать прививку нельзя людям, у которых была аллергическая реакция на какой-либо компонент вакцины. Также тем, у кого серьезные хронические заболевания или гиперчувствительность в анамнезе. Противопоказана вакцина людям с высокой температурой или острой фазой заболевания, в период беременности и лактации.

«С начала пандемии медицинская служба работает с перегрузкой. Было введено чрезвычайное положение, и мы жили в режиме локдауна. Чтобы не допустить повторения этих ситуаций, мы должны пройти иммунизацию населения, соблюдать санитарные нормы. Ведь если в дальнейшем уровень заболеваемости не снизится, мы будем вынуждены ужесточить ограничительные меры», – подчеркнула Сауле Слямгазина.



