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Работники из Жанаозена задержаны за проведение несанкционированного митинга – полиция Астаны

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
11 Апреля 2023, 22:37
Работники из Жанаозена задержаны за проведение несанкционированного митинга – полиция Астаны Кадр из видео t.me/vlastkz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столичном департаменте полиции прокомментировали задержание рабочих из Жанаозена, передает МИА «Казинформ».

«Группа работников сервисной компании нефтяной отрасли со вчерашнего дня в столице организовали несанкционированный митинг. Согласно законодательству страны, массовые публичные мероприятия должны проводиться с предварительным уведомлением местных исполнительных органов в специально отведенных для этого местах с принятием мер, исключающих препятствия нормальному функционированию объектов жизнеобеспечения населения.

В связи с нарушением митингующими Закона «О мирных собраниях» в части отсутствия заявки в МИО на проведение митинга, а также проведение несанкционированного митинга в локации, которая не утверждена в перечне местного решения маслихата, в полицию доставили организаторов и активных участников акции», - разъяснили в ведомстве.

В департаменте полиции сообщили, что нарушителей привлекут к административной ответственности по статьям 488 и 667 КР КоАП, влекущим предупреждение или штраф в размере 30 месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до 15 суток. Их действиям будет дана правовая оценка, согласно действующему законодательству.

Напомним, 10 апреля у здания Министерства энергетики Казахстана собрались около 60-70 человек, приехавших из Жанаозена со своими требованиями. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что с жанаозенскими рабочими ведутся переговоры.

Ситуацию также прокомментировал заместитель Премьер-Министра Алтай Кульгинов.

«Они хотят, чтобы проигравшая компания выиграла тендер, но это невозможно. Надо в рамках закона делать. Есть тендерные требования, и нужно либо в судебном порядке, либо в юридическом все рассматривать. Так просто требовать – это, как минимум, некорректно. Наша задача – предложить им имеющиеся вакансии, то, что и делают госорганы», - пояснил Алтай Кульгинов.

Позже специалисты специально созданной контактной группы во главе с руководителем аппарата АО НК «КазМунайГаз» Ерханом Умаровым провели переговоры с рабочими.


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