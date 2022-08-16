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Работники филиала КТЖ участвовали в хищении дизтоплива в Карагандинской области
16 Августа 2022 16:25

Работники филиала КТЖ участвовали в хищении дизтоплива в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области раскрыта схема хищения дизтоплива с участием работников филиала АО «ҚТЖ». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

Гражданин Елубайұлы в период 2021-2022 гг. приобретал дизтопливо у машинистов локомотивного депо, хранил его в двух резервуарах, с дальнейшей реализации в Жанааркинском районе и поселке Жанаарка.

В ходе осмотра в подземных резервуарах установлено наличие более 15 тонн дизтоплива без документов, подтверждающих законность их происхождения общей стоимостью более 3,5 млн тенге. Елубайұлы приговорен к 1,5 годам ограничения свободы. Причастные к хищению 9 работников филиала КТЖ уволены по результатам внесенного следователем представления. Пресечение теневого оборота нефтепродуктов находится на особом контроле АФМ.

Фото из открытых источников



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