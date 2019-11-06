Работники ЧП задержали с поличным вора-рецидивиста в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 29-летний житель Талгарского района украл более 50 000 тенге в частном предприятии по выдаче микрокредитов, расположенном в подвальном помещении торгового дома в городе Талгаре, и попытался скрыться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Однако бдительные сотрудники, закрыв все выходы из помещения, задержали похитителя и вызвали полицию. При досмотре, фиксируемом на видеозапись, в одежде задержанного были обнаружены все похищенные деньги.

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по ст. 188 Уголовного кодекса РК «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения «Обязательство о явке». Проводятся следственные действия по проверке задержанного на причастность к другим преступлениям», - отметили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества.

По информации полиции, в этом году на территории Алматинской области раскрыто более 5 тысяч краж чужого имущества, при этом потерпевшим возмещено более 10 миллионов 600 тысяч тенге материального ущерба. Стражи порядка Талгарского районного управления полиции на обслуживаемой территории раскрыли 724 кражи. По всем фактам материалы уголовных дел направлены в судебные органы, для принятия соответствующих мер.