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Работники Администрации Президента РК перечислят однодневную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусом
18 Марта 2020 19:04
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Работники Администрации Президента Республики Казахстан приняли решение перечислить однодневную заработную плату на помощь в борьбе с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».
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«Перечисленные средства будут распределены в столице и городе Алматы, жители которых испытали на себе воздействие пандемии.
Собранные деньги предполагается использовать для поощрения медиков, участвующих в противодействии коронавирусу. Часть средств планируется направить на поддержку инфекционных больниц, приобретение необходимых масок и других средств защиты. Кроме того, будет оказана помощь детским домам», - написал Берик Уали в Facebook.
Ключевые слова: Другие государственные органы, Коронавирус,
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