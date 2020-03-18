Работники Администрации Президента РК перечислят однодневную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Работники Администрации Президента Республики Казахстан приняли решение перечислить однодневную заработную плату на помощь в борьбе с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«Перечисленные средства будут распределены в столице и городе Алматы, жители которых испытали на себе воздействие пандемии.

Собранные деньги предполагается использовать для поощрения медиков, участвующих в противодействии коронавирусу. Часть средств планируется направить на поддержку инфекционных больниц, приобретение необходимых масок и других средств защиты. Кроме того, будет оказана помощь детским домам», - написал Берик Уали в Facebook.