Работникам Луговского конного завода выплатят долги по зарплате

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблему задолженности по заработной плате крупнейшего агроформирования решали в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, аким области Бердибек Сапарбаев побывал с рабочей поездкой в Рыскуловском районе, где посетил товарищество «Луговской конный завод», руководство которого задолжало заработную плату своим работникам.

Напомним, расположенное на почти 30 тыс. га товарищество является одним из крупных в Казахстане многопрофильных производств. Этот старейший в стране завод племенного коневодства, известный еще с советских времен, разводит племенных лошадей ахалтекинской и английской пород. На Луговском конезаводе в 1952 году родился легендарный жеребец Абсент, герой большого спорта. Племенное коневодство стало основой этого агрохозяйства. Для его развития, при поддержке государства, товарищество занимается разведением племенного крупного рогатого скота молочно-мясного направления, племенным свиноводством, растениеводством, хранением и переработкой сельхозпродукции, проектированием и строительством. За 25 лет своего функционирования хозяйство стало крупнейшим в южном регионе многоотраслевым безотходным производством.

«В последнее время испытывает трудности ТОО «Луговской конный завод», - пояснили в пресс-службе ведомства. - Недавно возникли проблемы с выплатой сотрудникам заработной платы. Задолженность за несколько месяцев составила более 100 миллионов тенге. На данный момент основная часть долга выплачена».

По словам руководители конезавода Александра Линника, в скором времени планируется выплатить рабочим оставшиеся 18,2 миллиона тенге. «В этом месяце, как только мы получим положенные нам субсидии от государства в размере 46 миллионов тенге, полностью погасим все долги по заработной плате. Это выплаты за январь и февраль текущего года. Задержка произошла не по нашей вине – так сложилась ситуация с поставщиками», - пояснил руководитель конезавода.

Глава региона Бердибек Сапарбаев отметил, что все задолженности необходимо выплатить до 20 марта, а также подчеркнул, что на предприятии должен быть создан профсоюз, который занимался бы защитой прав работников.

На данный момент среди работников предприятия самую высокую заработную плату получают механизаторы - до 350 тысяч тенге в месяц, а операторы получают 105 тысяч тенге. При этом ежегодно заработная плата повышается на 10 процентов. Рабочие обеспечены бесплатным трехразовым питанием, у них есть возможность приобретать продукцию предприятия по сниженной цене.

Александр Линник рассказал о планах по переоборудованию подземного склада вместимостью шесть тысяч тонн под овощехранилище. Для этого есть все условия. Склад оснащен вентиляционной системой. В советское время здесь хранились продукты питания. Помимо асфальтированной трассы, к складу подведена железная дорога.

Аким Жамбылской области поддержал эту инициативу, пообещав, что она будет реализована при участии СПК «Тараз».