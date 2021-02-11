Работника сферы культуры осудили за растрату госимущества в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – За продажу казенного имущества осужден сотрудник Областного центра научно-методический работы народного творчества и культурно-досуговой деятельности управления культуры, архивов и документации Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Как пояснили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, данный сотрудник продал по заниженной цене музыкальные аппараты на общую стоимость 70,9 млн тенге.

«Сотрудниками Агентства РК по финансовому мониторингу в Атырау завершено расследование уголовного дела по п.2 ч.4 ст.189 УК РК в отношении сотрудника КГКП «Областной центр научно-методический работы народного творчества и культурно-досуговой деятельности управления культуры, архивов и документации Атырауской области».

Данный сотрудник, являясь материально-ответственным лицом и используя служебное положение, осуществил растрату вверенного ему имущества в особо крупном размере. Он заложил в ломбард и продал своим знакомым по заниженной цене музыкальные аппараты на общую стоимость 70,9 млн тенге», - сообщили в пресс-службе Агентства.

В ходе досудебного расследования возмещено 70% причиненного имущественного ущерба, что составляет 50,9 млн тенге.

Приговором суда №2 города Атырау работник предприятия признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.