Работника насмерть придавило станком в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 58-летнего мужчину придавило станком по изготовлению кирпича, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«29 сентября в 21.25 в производственном цехе одного из предприятий города Павлодар работника придавило станком по изготовлению кирпича. От полученных телесных повреждений 58-летний мужчина скончался на месте», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Как рассказали в правоохранительных органах, уже назначена судебно-медицинская экспертиза, и проводится проверка.

Главный государственный инспектор труда Павлодарской области Аскар Капанов рассказал корреспонденту МИА «Казинформ», что несчастный случай произошёл на территории фирмы «Аман Строй-ПВ», которая производит кирпичи.

«Придавило станком его при производственных работах. Сейчас организовываем расследование несчастного случая, пока подробности и причины неизвестны, после расследования будет понятно», - сообщил А. Капанов.