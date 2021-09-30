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    11:55, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Работника насмерть придавило станком в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 58-летнего мужчину придавило станком по изготовлению кирпича, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «29 сентября в 21.25 в производственном цехе одного из предприятий города Павлодар работника придавило станком по изготовлению кирпича. От полученных телесных повреждений 58-летний мужчина скончался на месте», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Как рассказали в правоохранительных органах, уже назначена судебно-медицинская экспертиза, и проводится проверка.

    Главный государственный инспектор труда Павлодарской области Аскар Капанов рассказал корреспонденту МИА «Казинформ», что несчастный случай произошёл на территории фирмы «Аман Строй-ПВ», которая производит кирпичи.

    «Придавило станком его при производственных работах. Сейчас организовываем расследование несчастного случая, пока подробности и причины неизвестны, после расследования будет понятно», - сообщил А. Капанов.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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