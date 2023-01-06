Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Работник зоопарка скончался после нападения медведя в Узбекистане

6 Января 2023, 14:36
Работник зоопарка скончался после нападения медведя в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Андижанской области медведь укусил работника зоопарка, который пришел покормить его. Мужчина скончался на месте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Gazeta.uz.

Инцидент произошел 3 января в 16:00. Работник зоопарка зашел в вольер к медведю, чтобы покормить его. Животное бросилось на него и укусило за шею. От полученных тяжелых травм мужчина скончался на месте.

Следственный отдел ОВД Ходжаабадского района проводит расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В декабре 2018 года в этом же зоопарке охранник стал жертвой нападения двух львов. Зоопарк на тот момент еще не был официально открыт.


Фото: www.gazeta.uz

Новости по теме
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан договорились о совместном строительстве Камбаратинской ГЭС-1
Узбекистан приостановил продажу всех лекарств Quramax после смерти 19 детей
Система Tax Free внедрена в пяти аэропортах Узбекистана
Теги:
Читайте также
Вьетнам усилит проверки на границе и в аэропортах из-за роста заболеваемости COVID-19
Бразилия расколота на два лагеря из-за выборов президента страны
Глава Федерации футбола Франции извинился за высказывания в адрес Зидана
Аномально жаркое лето в Европе прогнозируют климатологи
Таиланд отменил проверку сертификатов о вакцинации от COVID-19 для въезда в страну
Спикер Палаты представителей США избран после 15 туров голосования
Мораторий на экспорт древесины и лесоматериалов повторно введут в Кыргызстане
Заболеваемость птичьим гриппом достигла рекордного уровня в Японии
Новости партнеров
Популярное
1 Открыто движение для транспорта в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях
2 143 автомобиля еще ожидают открытия дорог на выездах из населенных пунктов РК
3 КНБ задержан экс-замглавы Антикора Максат Кожабаев
4 Вторичное жилье дешевеет в РК впервые с марта 2018 года
5 Сильный снегопад и морозы ожидаются в Алматы

Лента новостей