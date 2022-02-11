Работник вахтового городка незаконно хранил огнестрельное оружие гражданина Китая
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Кару» у 32-летнего работника вахтового городка было изъято незарегистрированное нарезное ружье и патроны к нему в количестве 12 штук, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султан.
Со слов мужчины, данное оружие ему передал 56-летний гражданин КНР, у которого оно хранилось долгое время. Вместе с тем, при проверке места жительства иностранца полицейские обнаружили стреляные гильзы и 22 патрона от ружья.
В полиции отметили, что за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение и перевозку оружия грозит наказание от штрафа в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей до лишения свободы на срок до двух лет.
Согласно заключению экспертизы, изъятое ружье является охотничье-спортивной винтовкой марки «ТОЗ-8м», изготовленной заводским способом и пригодное для стрельбы.
По данному факту за незаконное хранение, оружия и боеприпасов проводится досудебное расследование по статье 287 УК РК.
В полиции отметили, что граждане, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности.
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