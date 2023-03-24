Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Работник столичной автомойки угнал две машины, чтобы впечатлить девушку

24 Марта 2023, 19:30
Работник столичной автомойки угнал две машины, чтобы впечатлить девушку Фото: polisia.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники столичной полиции совместно с коллегами из ДП Акмолинской области задержали 25-летнего жителя села Степняк, причастного к сериям угонов на территории Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлением о неправомерном завладении двумя авто в полицию обратилась администрация автомойки по улице Майлина. По словам администрации, новый работник организации совершил угон двух автомобилей Hyundai Accent и Chevrolet Cobalt, которые были оставлены на ночь.

«В ходе расследования установлено, что сотрудник мойки сначала сел за руль Chevrolet Cobalt и поехал «катать» новоиспеченную девушку. После того, как транспортное средство заглохло по улице Шарль де Голля, молодой человек обратно пришел на место работы и взял Hyundai Accent. На этот раз он поехал в сторону дома за пределы города. В ходе изучения камер видеонаблюдения оперативники установили путь следования злоумышленника, была дана ориентировка по его поимке, в том числе и коллегам из Акмолинской области», - сообщили в полиции.

В настоящее время по всем фактам проводится досудебное расследование по статье 200 УК РК «Угон». Молодой человек находится под стражей, проверяется его причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям.


Новости по теме
В Казахстане снизился уровень преступности: какие меры для этого принимают в стране
Финпирамиды выявляются без заявлений от потерпевших – АФМ РК
Руководителя финансовой пирамидой «Qnet» задержали в Алматы
Теги:
Читайте также
Пьяный мужчина «заминировал» пункт обслуживания пассажиров на станции в Актюбинской области
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 апреля
Беговой сезон открыли в Астане
Уголовного преступника экстрадировали из России в Казахстан
Заморозки и снег прогнозируют в Астане и еще 7 регионах
Акция по выкупу оружия у населения пройдет в Мангистауской области
Закладчика наркотиков задержали в Костанае
Очередную финансовую пирамиду выявили в Павлодарской области
Новости партнеров
Популярное
1 Балмейир Сансызбайулы назначен заместителем акима Кызылординской области
2 Резкое похолодание на севере и сильные дожди на юге ожидаются 6-8 апреля
3 Перелив через гребень плотины начался на водохранилище в СКО
4 Заморозки и снег прогнозируют в Астане и еще 7 регионах
5 Асхат Жумагали назначен председателем Агентства по противодействию коррупции

Лента новостей