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Работник СТО угнал оставленную на ремонт автомашину в Петропавловске

11 Ноября 2020 22:48
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Работник СТО угнал оставленную на ремонт автомашину в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские задержали сотрудника станции техобслуживания, который угнал автомобиль клиента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Покатался и бросил во дворе угнанную машину работник СТО в Петропавловске

По информации пресс-службы департамента полиции, патрульные обнаружили в одном из дворов города брошенный автомобиль. Выяснилось, что владельцем «Honda CRV» является 64-летний горожанин. Вот только машину он несколько дней назад оставил на СТО.

«Мужчина написал заявление. Подозреваемым в угоне является 46-летний работник СТО, ранее судимый за имущественное преступление. Его допрос пришлось отложить. На момент задержания подозреваемый находился в состоянии опьянения. Идет досудебное расследование по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», - сообщили в пресс-службе.

Начальник управления криминальной полиции Пётр Климов добавил, что значительная доля автоугонов без цели хищения совершается под воздействием спиртного.



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#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Олеся Жуковень

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