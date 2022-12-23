Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Работник сталелитейного цеха в Таразе упал в раскаленную печь

23 Декабря 2022, 15:28
Работник сталелитейного цеха в Таразе упал в раскаленную печь

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Трагический случай произошел на крупном машиностроительном комплексе региона АО «Запчасть», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Жамбылской области, 10 декабря в сталелитейном цехе АО «Запчасть» скончался на месте помощник сталевара.

«Зафиксирован случай падения в печь при неизвестных обстоятельствах работника предприятия. Обстоятельства произошедшего выясняются», - пояснили в ведомстве.

Завод «Запчасть» по всей территории и в цехах оснащен видеокамерами. На опубликованном в соцсетях видео зафиксирован момент произошедшей трагедии. Работник пытался железным прутом исправить что-то в плавильной печи, но не удержался и упал в раскаленную печь.

50-летний мужчина не выжил. У погибшего остались трое детей.

Завод АО «Запчасть» создан в 1993 году на базе Джамбульского завода тракторных запасных частей, действовавшего с 1938 года. Основным производством здесь является электросталеплавильный цех с индукционными печами и машиной непрерывного литья заготовок, а также литейный цех.


Новости по теме
Суд в Астане объявил приговор «заминировавшему» самолет жителю столицы
Обрез и 20 патронов изъяли у жителя Кентау
Троих пропавших в степи пастухов нашли спасатели Улытауской области
Теги:
Читайте также
Суд в Астане объявил приговор «заминировавшему» самолет жителю столицы
Более 20 пропавших лошадей вернули владельцу жамбылские полицейские
Обрез и 20 патронов изъяли у жителя Кентау
С начала зимы спасено 900 человек, вызволено и отбуксировано 90 единиц техники - Юрий Ильин
Троих пропавших в степи пастухов нашли спасатели Улытауской области
52 семьи встретят Новый год в новых квартирах в Гвардейском гарнизоне
12 человек эвакуировали при пожаре участковые в Мангистауской области
Двое жителей Житикары заблудились в степи
Новости партнеров
Популярное
1 Сколько незаконно вывезенных средств вернули в Казахстан
2 Исторический визит Токаева в Ташкент: тандем стран-лидеров региона
3 Был ли произведен допрос замначальника ДП Алматинской области -  ответ Генпрокуратуры
4 Пресс-релиз АФМ по делу Михаила Козачкова проверяет Генпрокуратура
5 Сотрудники каких ведомств привлекаются к ответственности за пытки по январским событиям

Лента новостей