Работник сталелитейного цеха в Таразе упал в раскаленную печь

23 Декабря 2022, 15:28

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Трагический случай произошел на крупном машиностроительном комплексе региона АО «Запчасть», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Жамбылской области, 10 декабря в сталелитейном цехе АО «Запчасть» скончался на месте помощник сталевара.

«Зафиксирован случай падения в печь при неизвестных обстоятельствах работника предприятия. Обстоятельства произошедшего выясняются», - пояснили в ведомстве.

Завод «Запчасть» по всей территории и в цехах оснащен видеокамерами. На опубликованном в соцсетях видео зафиксирован момент произошедшей трагедии. Работник пытался железным прутом исправить что-то в плавильной печи, но не удержался и упал в раскаленную печь.

50-летний мужчина не выжил. У погибшего остались трое детей.

Завод АО «Запчасть» создан в 1993 году на базе Джамбульского завода тракторных запасных частей, действовавшего с 1938 года. Основным производством здесь является электросталеплавильный цех с индукционными печами и машиной непрерывного литья заготовок, а также литейный цех.