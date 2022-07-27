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Работник погиб в Экибастузе от удара электротоком
27 Июля 2022 20:40

Работник погиб в Экибастузе от удара электротоком

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Электрический разряд убил в городе Экибастузе работника ТОО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Экибастузе на пересечении улиц Машхур Жусупа - Пшембаева при проведении санации каналиционных труб краном был задет силовой провод. В результате от полученного электрического разряда погиб работник одного из ТОО», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Правоохранительные органы проводят проверку.

В управлении труда Павлодарской области корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили, что начато расследование произошедшего. Оно позволит выяснить обстоятельства гибели мужчины. Погибший от удара электротоком работник был предположительно, 1983 года рождения.



Фото: из открытых источников


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