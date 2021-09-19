Работник отдела образования Талдыкоргана за взятку хотел передать сироту в семью

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Заведующий сектором по защите прав детей Отдела образования г.Талдыкорган А.Туякбаев осужден к штрафу на 12 млн. тенге за получение взятки за передачу малолетней сироты на воспитание в семью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

«Приговором Талдыкорганского городского суда Алматинской области заведующий сектором по защите прав детей ГУ «Отдел образования г.Талдыкорган» Туякбаев А.А. (ст.366 ч.2 УК) осужден к штрафу в размере 12 млн. тенге. Тем же приговором Полномочнова К.Ю. (ст.368 ч.1 УК) осуждена к штрафу в размере 4 млн. тенге. Туякбаев подозревался в получении через посредника Полномочновой взятки в сумме 400 тыс. тенге за передачу малолетней сироты на воспитание в семью», - говорится в сообщении Агентства РК по противодействию коррупции.