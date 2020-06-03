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Работник наркологической клиники занимался сбытом психотропных веществ в Усть-Каменогорске
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ — В Усть-Каменогорске задержан за сбыт психотропных веществ работник частной наркологической клиники, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП ВКО задержан 26-летний медицинский работник частной клиники, занимающейся в областном центре реабилитацией наркозависимых и злоупотребляющих алкоголем. По данным полиции, медработник имел свободный доступ к психотропному лекарственному препарату и незаконно его сбывал.
«При личном досмотре и обыска его автомашины оперативники обнаружили у подозреваемого указанный препарат. Также по месту работы сбытчика проведены обыски и изъяты психотропные препараты, которые направлены на экспертизу», — рассказал начальник ДП ВКО, полковник полиции Сагат Мадиев.
В настоящее время по факту незаконного сбыта психотропных веществ начато досудебное расследование. Ведется следствие.
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