Работник цементного завода погиб в Кокшетау
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - По факту получения травм работником ТОО «Кокше цемент» возбуждено уголовное дело, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.
Как рассказали в ведомстве, 27 января в отдел полиции района Биржан Сал поступило сообщение медсестры районной больницы о том, что в приемном покое скончался мужчина.
«В ходе проверки установлено, что 24-летний пострадавший работал мастером цеха в ТОО «Кокше цемент», а телесные повреждения, не совместимые с жизнью, получил на рабочем месте, когда при буксировке вагона оторвался трос и попал в живот», - пояснили в ведомстве.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст. 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда), ведется следствие, назначены экспертизы.
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